Juve, Miretti è sempre più vicino: Gilardino, “Può portare vantaggi alla squadra”

Nelle prossime ore, Fabio Miretti diventerà un nuovo calciatore del Genoa: il centrocampista arriverà in prestito dalla Juventus che in giornata ha ufficializzato il rinnovo di contratto contro il Monza. Il Genoa domani sfiderà il Monza per la seconda giornata di Serie A e l’allenatore rossoblù Alberto Gilardino in conferenza stampa si è soffermato sul mercato in entrata.

“E’ un giocatore che ha fatto vedere il suo valore nella Juventus. Ha corsa e tecnica. Un giocatore che può portare caratteristiche positive alla squadra ma al momento non so dirvi altro. Come ho già detto più volte, andando via Strootman abbiamo la necessità di prendere un giocatore in quel reparto. Le idee ci sono, ma al momento non ci sono novità. Mancano ancora giorni alla fine del mercato, siamo vigili e laddove si possono portare migliorie alla squadra dobbiamo farci trovare pronti”.