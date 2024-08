Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Como lavora su un altro nome in difesa. Dopo gli arrivi di Dossena e Varane, la formazione comasca sta trattando il difensore tedesco Marc Oliver Kempf.

Classe 1995, ex giocatore di Friburgo e Stoccarda, il giocatore è in uscita dall’Hertha Berlino.

Il Como avrebbe già avviato la trattativa per Kempf, tanto da essere in stato avanzato.