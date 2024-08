Serie A, gli squalificati della seconda giornata: Palladino senza un big della difesa

Saranno due gli squalificati alla 2ª giornata della nuova Serie A: in Parma-Fiorentina l’unico espulso dell’esordio in campionato, con Mister Raffaele Palladino che dovrà rinunciare a Marin Pongracic. Oltre all’ex Lecce, non ci sarà Alberto Grassi: il centrocampista dell’Empoli fu espulso nella 37a giornata dello scorso campionato e punito con tre giornate di stop. Ne deve quindi ancora scontare una: sarà a disposizione di D’Aversa alla terza di campionato.

Cresce l’attesa per vedere l’esordio casalingo dell’Inter di Inzaghi dopo il pareggio di Marassi, del riscatto di un Napoli distrutto al Bentegodi dal Verona oltre che del Milan di Paulo Fonseca a caccia della prima vittoria stagionale.