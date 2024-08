Alle 18:30 in campo Torino e Atalanta in campo per la seconda giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli.