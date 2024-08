Con un breve post su X, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha annunciato l’arrivo di Teun Koopmeiners alla corte di Thiago Motta. Nelle prossime ore, l’ormai ex centrocampista dell’Atalanta lascerà Bergamo per raggiungere Torino: visite mediche e firma sul contratto, pronto un contratto fino al 2029 per il grande obiettivo di mercato del Football Officier, Cristiano Giuntoli e della Juventus.