Arriva Ricardinho: il migliore di sempre del calcio a 5 sbarca in Serie A

Il mondo del futsal e dello sport italiano hanno accolto l’arrivo di una vera e propria icona. Attorno alle 14, all’aeroporto di Roma Fiumicino, è sbarcato Ricardinho, il giocatore più forte della storia del futsal e famoso in tutto il mondo per le sue giocate strabilianti. L’asso portoghese giocherà nella Serie A italiana con la maglia dell’Ecocity Genzano, andando così a completare il tour dei principali campionati europei.

Ricardinho, che vanta 1.2 milioni di followers su Instagram tra i quali ci sono tanti big del calcio, in carriera ha indossato maglie iconiche come quelle del Benfica e dell’Inter Movistar (celebre squadra di Madrid che viene spesso definita come il Real del calcio a 5), è stato accolto in aeroporto dal presidente dell’Ecocity Genzano, Vincenzo Tuccillo e dalla moglie Serena oltre al resto della dirigenza.

Successivamente, l’asso portoghese ha svolto le sue prime attività mediatiche con i tifosi del Genzano presso l’hotel Fogliano di Latina mare, dove ha firmato autografi e posato per le foto di rito. Ad attenderlo, adesso, ci saranno i nuovi compagni di squadra e l’allenatore David Marin. La prima uscita di Ricardinho con la maglia dell’Ecocity, è prevista per l’11 settembre nell’amichevole contro l’AMB Frosinone mentre la conferenza stampa di presentazione è prevista per venerdì 6 settembre, presso il palazzo del comune di Genzano.

L’esordio in campionato è previsto per il week end del 19-20 ottobre, quando l’Ecocity giocherà sul campo della Sandro Abate Avellino.

Il palmares di Ricardinho è impressionante:

1 Coppa del Mondo con il Portogallo (Lituania 2021)

1 Europeo (Slovenia 2018)

3 Uefa Cup (oggi UEFA Futsal Champions League)

1 Asian Futsal Cup

5 campionati portoghesi con il Benfica

4 Taça de Portugal

3 Supercoppe del Portogallo

2 campionati giapponesi con il Nagoya

4 titoli di Spagna consecutivi con l’Inter Movistar

3 coppe di Spagna

1 coppa del Re

2 Supercoppe spagnole

A livello individuale:

6 volte vincitore del Futsal Award come miglior giocatore del mondo

2 volte miglior giocatore dell’UEFA Futsal Championship

Con la nazionale portoghese ha collezionato 187 presenze con 141 gol