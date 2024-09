Jannick Sinner è in finale allo US Open: a Flushing Meadows l’altoatesino ha avuto la meglio sul britannico Jack Draper.

Vittoria in 3 set con un secco 3-0: 7-5, 7-6 (7-3) e 6-2, in quella che è stata una vera battaglia. La gara è durata poco più di tre ore di gioco. È il primo italiano nel tennis maschile a raggiungere tale traguardo. In finale affronterà il vincitore dal derby statunitense tra Taylor Fritz, n.12 del ranking e del seeding, e Frances Tiafoe, n.20 Atp.