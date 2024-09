Il Napoli di Conte riparte da Lukaku

Il Napoli riparte a Romelu Lukaku e il suo feeling con Antonio Conte. Il belga è stato subito protagonista di un gol all’esordio con la maglia del Napoli Certo, una rete facilitata dalla presenza di un non portiere come Delprato. Tuttavia, è già in segnale di quello che sarà Big Rom per il Napoli: una stella polare che indica la direzione. Ora con la ripartenza del campionato, Big Rom è chiamato a trascinare ancora gli azzurri

Napoli, Lukaku e tanta forza d’animo

La rimonta nel finale di gara contro il Parma, prima della sosta, ha dato dimostrazione di quanto Lukaku possa mandare in tilt le difese avversarie. Forse anche per via dell’interiorità numerica, la difesa del Parma ha perso i punti di riferimento finendo per prendere due gol in piena area di rigore. Ma gli azzurri di Antonio Conte sono stati determinati ed arrembanti. La squadra e il gruppo ci sono e sono vivi e sicuramente proveranno a dimostralo anche adesso alla ripartenza del torneo.

La squadra ha dimostrato spirito di gruppo. L’esultanza di staff e giocatori in panchina testimonia come Antonio Conte stia lavorando sul collettivo della squadra azzurra.

Non tutto è risolto

È chiaro che il Napoli conserva ancora tanti difetti. Per novanta minuti la formazione partenopea è stata sotto il Parma. Nel primo tempo solo la sfortuna dei legni ha impedito al Parma di andare in vantaggio di due reti. E la squadra di Antonio Conte non è stata in grado di reagire davvero per oltre un’ora, creando comunque pochissimo prima dell’espulsione di Zion Suzuki. Insomma, i tre punti per andare alla pausa hanno dato certamente coraggio, in attesa degli inserimenti di McTominay, protagonista in Nazionale, e Gilmour, nonché quelli “definitivi” di Lukaku e Neres che hanno comunque già inciso.