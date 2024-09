Esclusiva SI PSG, Campos: “Abbiamo valutato Osimhen, ma siamo contenti dei nostri. Su Donnarumma…””

Luis Campos, plenipotenziario del PSG, ha parlato in esclusiva a Sportitalia. Il dirigente portoghese ha risposto così sulla possibilità, non concretizzata di portare Victor Osimhen a Parigi.

“Ovviamente Osimhen è stato analizzato come una delle possibilità. La nostra conclusione è stata che eravamo molto contenti con Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marcos Asensio“.

E non è stata fatta nessuna offerta?

“Offerta?! No. Abbiamo parlato di Osimhen come di altri attaccanti. Capisco che mi si associ a Osimhen visto l’ho portato io al Lille dallo Charleroi, e lo conosco da quando aveva 16 anni. Abbiamo una ottima relazione e ci rispettiamo moltissimo come con altri giocatori che sono brave persone e professionisti“.

Ma non ha mai avuto una chiamata dal Napoli, quantomeno quando il mercato stava chiudendo?

“Non so se lei ha comprato una casa recentemente. Se lo ha fatto, sicuramente ha parlato con varie persone che vendevano. Fa parte del mercato, tutti parliamo con tutti“.

Su Donnarumma: “C’è molto più rumore attorno a Donnarumma fuori dal club che dentro. Siamo molto contenti di lui e proveremo a rinnovare il suo contratto”

Su Skriniar: “Bisogna capire il contesto per Skriniar come per Ugarte. C’è stato un cambio di progetto l’anno scorso, una nuova forma di giocare. Continua a essere uno dei migliori centrali a livello europeo. Ha avuto un anno difficile, due infortuni importanti che come lui stesso mi ha detto non gli hanno permesso di essere al livello che si aspettava e ci aspettavamo. Speriamo torni al suo livello, per il quale l’abbiamo scelto”

Milan e Roma l’hanno chiesto?

“(Annuendo con la testa) Fa parte del mercato. Come detto, se si compra una casa, si parla con venditori differenti.