Milan, con Bennacer fuori a lungo Fonseca ha un problema in più

Il Milan continua non vivere settimane felici, nonostante la sosta abbia messo un freno alla situazione difficile, le cattive notizie sono comunque arrivate dalla sosta per le Nazionali. In raduno con la Nazionale dell’Algeria, infatti, Ismael Bennacer si è procurato una importante lesione al polpaccio. Un infortunio che lo costringerà fuori dai campi da gioco almeno fino a fine anno. Paulo Fonseca si trova quindi nella situazione difficilissima di dover gestire una situazione difficile senza un centrocampista molto importante come il nordafricano ex Empoli.

Bennacer, il Milan e la beffa

L’infortunio di Bennacer suona come una beffa per il Milan. Nelle ultime settimane di calciomercato, i rossoneri avevano pensato di poter cedere a cifre importanti il regista algerino in Arabia Saudita. Addirittura Ismael non si era allenato in gruppo per diversi giorni prima che fosse chiaro che di un eventuale trasferimento non se ne sarebbe fatto nulla.

A mercato chiuso, però, Bennacer si è recato in Nazionale, si è infortunato abbastanza gravemente e il Milan ne dovrà fare a meno senza poterlo sostituire.

Non basterà il solo Fofana, Paulo Fonseca dovrà inventarsi qualcosa per sopperire all’assenza del giocatore Campione d’Italia nel 2022 col Diavolo. Un ko fisico che toglie una soluzione alla mediana rossonera davvero molto importante. D’altronde, rispetto ai compagni di reparto Bennacer ha caratteristiche uniche: possiede visione e tempi di gioco da vero regista.

L’importanza della seconda squadra

Le soluzioni però Fonseca e il Milan potrebbero non trovarle semplicemente scavando nella rosa della Prima Squadra. Da quest’anno il club ha aperto anche il progetto seconda squadra, meglio noto come Milan Futuro. Se non per qualità ed esperienza, almeno numericamente e come scommessa il tecnico potrà pescare dalla seconda squadra. Grande attenzione, quindi, andrà riposta in particolare sull’olandese Silvano Vos, centrocampista appena arrivato dall’Ajax, classe 2006, il cui livello è tutto da scoprire ma si sospetta che possa essere più di un membro della rosa della seconda squadra.