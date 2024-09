Lautaro Martinez e la seconda stella: “La mia emozione più grande. Inter, non ci fermiamo”

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport tornando a parlare della vittoria del ventesimo Scudetto per i nerazzurri: “Questo scudetto è stata l’emozione più grande della mia carriera, almeno a livello di club. Poi certo, c’è il Mondiale vinto con l’Argentina, che per me è stato il sogno da bambino che ho potuto realizzare. È molto difficile fare una classifica” – le sue parole.

Il 10 di Inzaghi poi spiega: “Questo scudetto è stato molto importante per la carriera di noi giocatori e per il club. Ma ora non dobbiamo fermarci. Dobbiamo continuare a vincere trofei, a portare l’Inter il più in alto possibile. Dobbiamo avere la voglia di crescere ogni giorno, a livello individuale e come gruppo in ogni aspetto: l’obiettivo è alzare il livello sempre”.

L’argentino sceglie poi un’immagine che descriva bene la stagione: “Se devo scegliere un’immagine di tutto l’anno, un momento, ecco: io che al fischio finale del derby del 22 aprile avrei voluto correre sotto la curva verso i miei tifosi. E invece non ci riesco, perché ero come bloccato dall’emozione. Nella mente in quell’istante mi sono passate tante cose, i momenti difficili vissuti insieme ai miei compagni e allo stesso tempo la soddisfazione per essere riusciti ad andare oltre: tutto il lavoro ha pagato, siamo orgogliosi”.