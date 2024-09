Curva Nord Inter: “Nessuna coreografia al derby? Ecco perché”

La Curva Nord dell’Inter oggi ha diramato un comunicato dove ha spiegato le ragioni della mancata coreografia in occasione del derby giocato ieri.

“AVANTI INSIEME, PER NOI E PER L’INTER

Come già più volte ripetuto nei recenti comunicati, la Nord ha intrapreso una nuova rotta imboccando la strada della trasparenza e dei valori come faro da seguire per ritrovare quell’armonia messa nuovamente a repentaglio da eventi che coi frequentatori della curva non hanno nulla a che vedere.

In occasione del derby si è deciso di rinunciare allo striscione abituale di prima transenna in quanto, per molti, sarebbe risultato una sorta di continuità con un passato recente che nessuno ha voglia di ricordare.

Lo striscione da trasferta è stato scelto come compromesso dati i tempi troppo stretti per realizzarne uno che rappresentasse al meglio il nuovo corso.

Già in occasione del prossimo impegno europeo in casa, ci auguriamo di trovare un’intesa sul nuovo striscione che, senza stravolgimenti di sostanza, rappresenterà al meglio la nostra identità.

Questa ennesima ripartenza sebbene possa apparire “indolore”, impone invece sacrifici enormi a chi si è assunto la responsabilità di garantire un futuro alla Nord e garantire proprio quella continuità nel proporre la qualità di tifo degli ultimi tempi.

Oggi più che mai serve l’aiuto di tutti per ripartire insieme e ripartire da subito a spingere i nostri ragazzi verso gli obiettivi che tutti ci auguriamo possano raggiungere senza ossessione ma con la dovuta ambizione che deve sempre avere chi indossa la nostra maglia.

Per queste ragioni chiediamo a tutti i nostri frequentatori fiducia e massima collaborazione per uscire al più presto da questo momento di malessere e tornare più forti e più consapevoli delle responsabilità e del valore che la Nord rappresenta per tutto il popolo interista, per fare ancora la differenza ed aiutare la squadra a dare il meglio di se su tutti i campi“.