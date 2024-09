Spettacolo e passione: Betsson Sport conquista i cuori nerazzurri al Derby di Milano

Betsson Sport ha regalato emozioni e sorprese uniche ai tifosi nerazzurri in occasione della partita di domenica 22 settembre.

Milano, 25 settembre 2024 – Il Derby di Milano si è concluso e Betsson Sport non potrebbe essere più soddisfatto del successo delle attività organizzate per i tifosi nerazzurri. Domenica 22 settembre allo stadio San Siro, l’esperienza unica e indimenticabile promessa è stata pienamente realizzata, regalando emozioni con un bellissimo spettacolo di luci e musica, ma anche sugli spalti.

Il pubblico ha accolto infatti con entusiasmo lo spettacolo esclusivo svelato subito dopo le 20.30: uno show mai visto prima in Serie A, che ha celebrato la passione dei fan nerazzurri e che ha superato ogni aspettativa, lasciando un segno indelebile nell’animo dei presenti.

Grande successo anche per il momento Passion Seat, durante il quale un fortunato tifoso ha trovato un regalo speciale sotto il proprio posto, aggiungendo un tocco di magia a una serata già carica di emozioni.

Le iniziative esclusive organizzate da Betsson Sport poi hanno riscosso enorme apprezzamento. Il tifoso che ha vissuto il derby come “Social Media Manager per un giorno” ha sperimentato in prima persona l’adrenalina della gestione live dei canali social dell’Inter, raccontando come sia tornato ad essere un bambino: “Sono rimasto ammaliato dalla bellezza di San Siro! Ritrovarmi a due passi dai miei idoli è stato a dir poco sorprendente”. “Speaker per un giorno” ha permesso invece a un’appassionata tifosa di vivere da protagonista il pre-partita accanto allo speaker ufficiale del club. La ragazza ha definito il momento “un derby dal sapore diverso”: “Essere al fianco di Mirko Mengozzi, soprattutto durante la formazione, mi ha fatto battere il cuore a mille”, ha raccontato. “Porterò con me per sempre un ricordo che ogni tifoso nerazzurro sogna vivere, e che io ho avuto la fortuna di realizzare”.

L’influencer e comico Enzuccio invece, con il suo stile inconfondibile, ha accolto i tifosi all’ingresso dello stadio, regalando sorrisi e divertimento, mentre la Passion Cam, durante l’intervallo, ha illuminato i maxischermi con la passione travolgente dei supporter nerazzurri.

Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group, protagonista insieme ai rappresentanti dell’Inter, Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, Javier Zanetti, Vicepresidente nerazzurro e Luca Danovaro, Chief Revenue Officer dell’Inter, del primo shaking hands a bordo campo tra il brand e il club nerazzurro, ha dichiarato: “Betsson Sport è orgoglioso di aver contribuito a rendere speciale il pre partita per i tifosi dell’Inter, confermando il successo della collaborazione con il club. La nostra partnership si fonda su obiettivi condivisi, ed è un onore lavorare in sinergia per dare il giusto tributo a tutto il pubblico accorso a questo grande evento sportivo, la storia del calcio italiano passa da iniziative come la nostra, ne siamo certi.”