Dopo aver perso Alvaro Morata, fuori per una borsite, il Milan perde anche Noah Okafor in vista della sfida di domani sera contro il Lecce. Lo svizzero sarà fuori per un affaticamento muscolare.

I rossoneri perdono un altro pezzo dell’attacco in vista della sfida casalinga contro i giallorossi di Luca Gotti. Un’alternativa in meno per Paulo Fonseca che difficilmente quindi riproporrà il 4-4-2 che ha funzionato molto bene contro l’Inter