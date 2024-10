Nel secondo tempo, l’attaccante del Torino, Duvan Zapata è uscito al minuto 80 della sfida contro l’Inter: grande apprensione in casa granata per le sue condizioni per un movimento innaturale del ginocchio. Il centravanti colombiano ha lasciato il campo in lacrime e in barella con gli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio, ma dalle prime immagini sembrerebbe piuttosto serio.