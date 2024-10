Paulo Dybala non ha risposto alla chiamata dell’Argentina per un infortunio ai flessori che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Monza: buone notizie per Juric, come rivelato da Il Tempo secondo cui non ci sarebbero lesioni muscolari. Gli aggiornamenti negativi arrivano da El Shaarawy che nelle prossime ore si sottoporrà ai consueti accertamenti per il problema al polpaccio e secondo Il Corriere dello Sport non filtra ottimismo.