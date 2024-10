Tomás Palacios:  “Ammiro molto Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Per me è un grande orgoglio poter giocare con loro”

Inter e Betsson Sport presentano un nuovo episodio della serie di interviste alle new entries dell’Inter per la stagione 2024-2025. Protagonista Tomas Palacios, il nuovo difensore nerazzurro.

Milano, 8 ottobre 2024 – È disponibile un nuovo episodio di Welcome Home, la serie di interviste esclusive powered by Betsson Sport, Main Sponsor di maglia dell’Inter, dedicata alle new entries della stagione 2024-2025. Protagonista di questa puntata è Tomás Palacios, giovane talento argentino e difensore dell’Inter, che si racconta ai tifosi nerazzurri condividendo la sua storia e le sue passioni.

Palacios, cresciuto in una famiglia che gli ha trasmesso l’amore per il calcio, ha parlato del suo particolare percorso calcistico, spiegando anche il perchè del cambio di ruolo da attaccante a difensore. “A 16 anni, al Club Talleres, ero già molto alto e cercavano difensori centrali mancini. Avendo giocato come attaccante, la mia tecnica mi ha aiutato a interpretare meglio le situazioni di gioco e a intuire le mosse degli avversari”, ha spiegato il calciatore.

Durante l’intervista, il giovane ha parlato anche del suo soprannome, “La Torre de La Pampa”, che lo accompagna fin dai suoi esordi. “A La Pampa mi facevano molte interviste, e tutti rimanevano sorpresi dalla mia altezza. Sui giornali venivo chiamato ‘La Torre’, e dato che sono pompeano, il soprannome è nato così.”

Alla domanda su come si descriverebbe in tre parole come giocatore, Palacios ha risposto senza esitazione con tre parole chiave che lo rappresentano: “Gioco aereo, forza e tecnica”.

Un momento toccante dell’intervista è stato quando ha raccontato del suo idolo d’infanzia. “Il mio giocatore preferito da bambino era mio fratello”, ha detto con emozione, per poi aggiungere: “Oggi ammiro molto i miei compagni difensori dell’Inter. Sto imparando tanto da loro.”

Un’altra domanda ha svelato il suo entusiasmo verso alcuni grandi nomi della. “Ammiro molto Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Per me è un grande orgoglio poter giocare con loro”, ha dichiarato Palacios, evidenziando l’importanza di apprendere da campioni di alto livello.

Per quanto riguarda la sua preparazione mentale prima delle partite importanti, Palacios ha spiegato con un sorriso: “Cerco di rimanere calmo, concentrato e tranquillo.”

E alla domanda su una sua virtù e un difetto, il giovane difensore ha risposto con sincerità: “Sono un po’ chiuso, ma al contempo una delle mie caratteristiche migliori è quella di cercare di essere sempre allegro.”

Infine, Palacios ha raccontato di come sta vivendo i suoi primi momenti nello spogliatoio nerazzurro: “Essendo nuovo, cerco di osservare i miei compagni il più possibile. Sono davvero contento di essere all’Inter.”