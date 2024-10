UFFICIALE Ciciretti in Serie D: sarà un nuovo calciatore dell’Ospitaletto

La Società A.C. OSPITALETTO Franciacorta comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Amato Ciciretti per il suo trasferimento in orange.

Nato a Roma il 31 dicembre del 1993, Ciciretti è un fantasista di grande qualità ed esperienza. Dopo aver mosso i primi calci nel settore giovanile della Lazio, all’età di 11 anni passa alla Roma dove matura e cresce fino alla formazione Primavera. Nel 2012 viene ceduto in prestito alla Carrarese in Serie C, dove gioca la sua prima stagione nel calcio dei grandi. Ciciretti inizia a girare diverse città e nelle stagioni successive veste le maglia di L’Aquila, Pistoiese e Messina. Nell’estate del 2015 si accasa al Benevento, che lo acquista a titolo definitivo. Con il club campano vince subito il campionato di Lega Pro da protagonista, segnando 6 reti in 31 presenze. Il 27 agosto 2016 esordisce con i giallorossi in Serie B e, segnando anche la sua prima rete tra i cadetti. Ciciretti gioca un’altra stagione importante, contribuendo alla promozione del Benevento in Serie A. Come già accaduto in Serie B, il fantasista romano bagna anche l’esordio in Serie A con un gol nella sfida contro la Sampdoria. Nel gennaio del 2018 passa al Napoli, che però lo cede in prestito al Parma in Serie B. Dopo l’esperienza in terra emiliana, Ciciretti veste altre cinque maglie: Ascoli (stagione 18/19 e stagione 22/23), Empoli, Chievo Verona, Pordenone e Como. Nell’estate 2023 torna a Benevento in Lega Pro, dove colleziona 23 presenze condite da 5 gol.

Svincolatosi al termine della scorsa stagione, Ciciretti arriva in orange a titolo definitivo ed è già a disposizione del tecnico Quaresmini.

Ad Amato, un caloroso benvenuto dalla Società A.C. OSPITALETTO Franciacorta.

In foto Amato, insieme al direttore sportivo Paolo Musso.