Jurgen Klopp, dopo i nove anni come allenatore del Liverpool in cui ha vinto praticamente tutto, dalla Champions League (2018-19), alla Premier League (2019-20), passando per la FA Cup (2021-22), due EFL Cup, la FIFA Club World Cup e la UEFA Super Cup sarà annunciato come Global Head of Soccer dal 1° gennaio del 2025 in cui avrà il compito di concentrarsi nel promuovere la filosofia Red Bull.