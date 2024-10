Master 1000 Shangai: Sinner demolisce Medvedev in due set e vola in semifinale

6-1 6-4 in un’ora e 24 minuti: Jannik Sinner supera Danil Medvedev e conquista la prima semifinale nel Masters 1000 di Shanghai. Queste le sue parole a fine partita: “Sono molto contento di come ho giocato oggi, lui non poteva colpire bene per via del problema alla spalla e gli auguro di guarire al più presto, ma sono soddisfatto del mio livello di gioco. Abbiamo preparato la partita molto bene, ho variato molto e tutto ha funzionato per il meglio. Raggiungere una semifinale in un 1000 è sempre bello, raggiungerne 10 anche se sono giovane è una grande cosa ma si può sempre migliorare”.