Milan, Morata: “Sofferto di depressione e attacchi di panico. Andare via dalla Spagna? Scelta migliore”

Alvaro Morata, attaccante del Milan, si è raccontato in una lunga intervista a COPE. Queste le sue parole. “La Spagna è il miglior paese del mondo. Quando terminerò la mia carriera tornerò sicuramente a vivere qui. Spero alla fine di quest’anno che esca un documentario che aiuterà le persone a comprendere la mia storia qui in Spagna. Aiuterà la gente che sta male, che ha dei momenti duri. Quando soffri di depressione, di attacchi di panico, non conta il lavoro che fai o la vita che hai.

Hai un’altra persona dentro di te contro cui devi lottare tutti i giorni e tutte le notti. Per me andarmene dalla Spagna era la cosa migliore, perché era arrivato un momento non cui non ce la facevo più. Credo sia la prima volta che lo dico apertamente. Però sì, sono stato molto male. Pensavo che non sarei più stato in grado di mettermi le scarpe da calcio e scendere in campo.

Poche persone lo sapevano: Simeone, Koke, alcune persone qui in Nazionale, il mio psichiatra, il mio mental coach. Mi vergognavo a stare con i miei figli, mi vergognavo a uscire in strada. Non volevo più nemmeno andare a fare la spesa, fare le cose che fa un padre normale con i suoi figli”.