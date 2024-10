Tra Questura e campo… l’attacco è nel mirino di Inzaghi

La ripresa dei lavori ad Appiano Gentile coincide con la fase iniziale degli interrogatori per l’inchiesta riguardante gli ultras di Inter e Milan per i quali sono scattati gli arresti la scorsa settimana. Il primo ad essere ascoltato come persona informata sui fatti, è stato il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, che ha ribadito la totale disponibilità ed apertura ad una totale collaborazione con gli inquirenti, in cui è stata sottolineata l’assenza di minacce ricevute.

Dinamiche extra campo che non hanno inficiato l’inizio della preparazione alla prima sfida di campionato successiva alla sosta per le nazionali, che vedrà i nerazzurri scendere in campo all’Olimpico contro la Roma di Juric. Se il reparto difensivo è rimasto sostanzialmente intatto, con le sole assenze dei convocati Bastoni, Dimarco e De Vrij, lo stesso non si può dire per gli altri 10 calciatori convocati che hanno di fatto dimezzato gli altri reparti. Ed allora lavoro approfondito sulla difesa e dita incrociate nei contatti in giro per il mondo nella speranza di non ricevere brutte notizie sul fronte infortuni.

Particolare attenzione sarà riservata alle prestazioni ed al minutaggio cui saranno sottoposti i componenti del reparto avanzato: l’obiettivo è quello di riavere i quattro al massimo della forma in una porzione di stagione che sarà oggettivamente decisiva per determinare la competitività nerazzurra su tutti i fronti.