UEFA Nations League, Italia-Belgio: Azzurri in netto vantaggio nei precedenti

Tornano in campo gli Azzurri di Luciano Spalletti. Questa sera, alle ore 20,45, si giocherà Italia-Belgio, sfida valida per la terza giornata della fase a gruppi di UEFA Nations League. Ricordiamo che la competizione assume importanza ancora più rilevante se si tiene conto del fatto che può essere decisiva in ottica qualificazione ai prossimi Mondiali.

In questo momento, l’Italia è prima nel gruppo 2 della Lega A con 6 punti, frutto di due vittorie nelle prime due gare disputate: nei turni precedenti, infatti, sono arrivati i successi contro Francia ed Israele. Differentemente, i Diavoli Rossi hanno in questo momento 3 punti, in seguito ad una vittoria contro l’Israele e una sconfitta con la Francia.

Se diamo un’occhiata ai precedenti, possiamo subito constatare come l’Italia sia in netto vantaggio. Gli Azzurri hanno vinto 16 dei 24 incontri disputati col Belgio, tra cui gli ultimi tre, e non cadono contro Les Diables Rouges dal novembre 2015.

Anche stavolta parte leggermente favorita l’Italia: il segno “1”, infatti, pagherebbe 1,90 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic si parla di 1,93 volte la posta. Si potrebbe puntare anche sulla possibilità che la prima frazione di gioco possa essere dominata dagli Azzurri: segnaliamo il segno “1” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,50; su Betclic la stessa ipotesi è a 2,47 e su WilliamHill 2,45.

Da non escludere neanche la possibilità che il match possa essere particolarmente divertente e ricco di gol. Segnaliamo l’Over 2,5 finale, su Planetwin365 a 1,90 e WilliamHill, su Betclic si parla di 1,85 volte la posta. Altra giocata che vale la pena tener d’occhio, è quella relativa alla possibilità che l’Italia possa realizzare più di una rete durante i 90 minuti di gioco: l’Over 1,5 Casa è quotato su Planetwin365 a 1,90; su Betclic si banca a 1,86 e su Unibet a 1,95. Interessante notare come gli Azzurri abbiano realizzato almeno due reti in cinque degli ultimi sei confronti.

Un risultato esatto che si potrebbe, invece, valutare è il 3-1 in favore dell’Italia: su Planetwin365, l’ipotesi pagherebbe la bellezza di 16 volte la posta; su WilliamHill 15 e su Betclic 14.