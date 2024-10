L’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, a margine dell’assemblea elettiva Aiacs: “È un campione… Non ha bisogno di presentazioni. È super interista e sta da dio lì, è felice e non c’è nessun problema oggi. Il problema di andare via dall’Inter non c’è, abbiamo rinnovato un anno e mezzo fa ed è felicissimo, può vincere anche a livello europeo perché l’Inter è una squadra molto competitiva. E lo stesso vale per la Nazionale”.