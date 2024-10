Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, pochi minuti prima dell’inizio della sfida contro il Bruges.

Stadio? “È un incontro che è andato molto bene, avevamo il Sindaco di Milano, il ministro della cultura ed il ministro dello sport. Un incontro di livello in cui abbiamo superato il problema che ci poneva da mesi della conservazione del secondo anello di San Siro. Possiamo costruire un nuovo stadio a San Siro, qui nella zona di San Siro, conservando nell’edificio che verrà al posto dello stadio in cui siamo oggi, il secondo anello. Un incontro molto positivo che ci ha avvicinato a considerare la costruzione di un nuovo stadio a San Siro come un’ipotesi da prendere in considerazione”.

Tempistiche? “Abbiamo ancora dei passaggi, come quello di capire a che valore ci potrà vendere la municipalità di Milano lo stadio di San Siro e l’area circostante. Tutto questo non lo sappiamo ancora ed è per questo che teniamo ancora ben desta la nostra ipotesi di San Donato, dove abbiamo lavorato tanto tempo e speso anche 40 milioni”.