Inter, Inzaghi: “I ragazzi hanno mostrato grande cuore. Preoccupato per Carlos Augusto”

Simone Inzaghi, dopo la vittoria all’ultimo respiro in Champions League della sua Inter contro lo Young Boys, ha parlato in conferenza stampa.

Avete faticato, ma siete una delle cinque squadre a non aver ancora subito gol. Il rigore forse lo avrebbe voluto calciare Taremi?

“Sì, è stata una partita difficile ma lo sapevamo. Squadra complicata, su un campo difficile, ma i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo creato tante situazioni, penso a Bisseck, Taremi, Zielinski, il rigore. Ci abbiamo creduto e vinto. Come rigoristi abbiamo Calhanoglu e poi Taremi e Arnautovic. Sono bravi a calciare, con la Stella Rossa ha tirato Taremi perché Arnautovic era uscito. Purtroppo ha sbagliato ed era deluso. Ma i rigori li sbaglia solo chi li tira e lui è importante per noi“.

Conte della gestione delle energie in vista di domenica?

“Sono contento solo della prova dei ragazzi che hanno dimostrato un cuore enorme. Non sono contento perché abbiamo avuto il problema di Carlos e siamo all’inizio di una tornata di partite, e ora abbiamo qualche problema di rotazione. Penso che questo sia un infortunio peggiore degli altri. È una sensazione, poi valutaremo. Capita a tutti, ma questo è il periodo per noi più complicato per noi“.

Quinta vittoria di fila, state salendo di livello?

“La squadra sta bene e lavora costantemente per migliorare. È la quinta vittoria, e soprattutto è in Champions percl cui siamo contenti“.

Chi le è piaciuto di più negli svizzeri?

“Lo Young Boys è una squadra fisica. Sapevamo ci avrebbe creato dei problemi. Col nuovo allenatore ha ritrovato lo spirito. Oggi mi ha impressionato il portiere. Già stamattina discutendo dei singoli avevamo sottolineato come sabato in campionato col Lucerna fosse stato molto bravo“.