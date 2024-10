Viktor Gyökeres scalda il mercato: 17 gol in 17 gare tra Sporting e Svezia

Un inizio di stagione sublime per Viktor Gyökeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, che martedì ha segnato il secondo gol in Champions League alla sua prima apparizione. Con i portoghesi e con la Svezia è partito a razzo: almeno un gol o un assist in ogni partita in cui ha giocato, eccezion fatta per tre gare (Slovacchia, PSV ed Estoril Praia). 17 gol, 7 assist in 7 partite con i Leoes e in Nazionale. Nessun approccio importante con lo Sporting Lisbona da parte di nessun club: richieste del club portoghese non soddisfatte per il bomber classe ’98 arrivato nell’estate del 2023 dal Brighton per 24 milioni dopo che i Seagulls lo hanno prelevato dal Coventry per un milioni.

Ospite del Thinking Football Summit alla Super Bock Arena di Porto, Frederico Varandas, presidente dello Sporting CP, ha parlato così di uno dei potenziali crack del mercato nelle scorse settimane. «Ha una clausola di 100 milioni e se viene esercitata dipende dal momento del giocatore, dall’età, se c’è più di un club in causa. Ho visto giocatori inferiori trasferirsi a cifre superiori di 100 milioni, grandi giocatori sotto i 100 milioni. Lo Sporting è felice di avere Viktor e lui è felice qui. Durante il mercato, non c’era giorno senza che una notizia dicesse che Viktor se ne stava andando. Il mercato è chiuso e continuano con queste domande. Ma va bene, ci conviviamo bene e così sarà. Abbiamo una squadra forte, Viktor sa di essere ben affiancato da due stelle come Pedro Gonçalves e Trincão».