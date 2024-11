Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è indagato dalla Procura di Roma con l’accusa di falso in bilancio in relazione alla compravendita di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 come riporta l’Ansa.

I legali del numero uno azzurro, Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, dichiarano che De Laurentiis chiarirà l’intera vicenda agli inquirenti, si legge su SportFace.it.