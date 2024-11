Come rivelato da L’Equipe, Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per le gare di Nations League contro Israele e Italia. Non ci sarà Mbappé.

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba.

Difensori: Clauss, Digne, W. Fofana, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano.

Centrocampo: Camavinga, Guendouzi, Kanté, Koné, Rabiot, Zaire-Emery.

Attaccanti: Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Nkunku, Olise, Thuram.