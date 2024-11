Fiorentina, un nuovo Kean lontano da Torino

Un inizio di stagione davvero entusiasmante con la casacca della Fiorentina per Moise Kean, ex attaccante della Juventus, ceduto per 15 milioni al club del presidente Commisso.

Fortemente voluto da Raffaele Palladino in Toscana, il classe 2000 è rinato in maglia viola: il prodotto del vivaio viola sta ripagando la fiducia di una piazza che l’ha fortemente voluto nel calciomercato estivo per rinforzare il reparto offensivo.

E ieri l’ennesima partita perfetta contro il suo recente passato (il Verona, ndr.) con una tripletta che ha permesso al club del presidente Commisso di portarsi a ridosso del primo posto: 11 gol, 1 assist in 14 presenze tra Serie A e Conference League.