Tennis, ATP Finals Torino: Alcaraz strafavorito contro Ruud, Zverev sfida Rublev

Tutto pronto per la seconda giornata delle ATP Finals di Torino, note commercialmente come Nitto ATP Finals, previste fino al prossimo 17 novembre. La competizione è sviluppata attraverso due tabelloni, singolare e doppio, con due gironi ciascuno che prevedono il passaggio alle semifinali per i primi due tennisti e le prime due coppie classificate. Quest’oggi sono previste due gare valide per il gruppo John Newcombe: scopriamo i dettagli!

Alle ore 14 si giocherà la sfida tra Carlos Alcaraz (n. 3) e Casper Ruud (n. 7). Lo spagnolo è arrivato in semifinale nella passata edizione, dove è stato battuto nettamente da Novak Djokovic; il norvegese, invece, giunse in finale nel 2022. Tra i due, l’ultimo incontro risale al quarto di finale dell’ATP di Pechino, vinto da Alcaraz (2-0). Questa volta, il 21enne è nettamente favorito: la possibilità che Alcaraz si imponga sul norvegese è quotata 1,10 su Planetwin365; su WilliamHill 1,07 e su Unibet 1,08.

Interessante anche la quota relativa all’Handicap 1 (-4,5 Giochi): si parla di 1,65 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 1,57 e su Unibet 1,73. Da segnalare anche il risultato esatto 2-0: su Planetwin365 la quota è di 1,35; su Unibet 1,27 e su Betclic 1,32. Molto allettante anche la quota dell’Over 19,5 Giochi: si parla di 1,85 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,71 e su Unibet 1,70.

L’altra gara in programma è quella tra Alexander Zverev e Andrey Rublev. Il numero 2 al mondo ha battuto il russo proprio nell’edizione passata della stessa competizione, oltre ad aver vinto la stessa nel 2018 e nel 2021. Un altro successo da parte di Zverev nella sfida di stasera pagherebbe su Planetwin365 1,30 volte la posta; su Unibet e Betclic 1,27. La possibilità che Zverev vinca il primo set, invece, è quotata 1,38 su Planetwin365, Unibet e Betclic. Tra i risultati esatti più allettanti, segnaliamo il 2-1 in favore di Zverev: la quota è di 4,06 su Planetwin365; su Betclic, la stessa proposta è data a 3,57, mentre su Unibet si parla di 3,45 volte la posta. Infine, segnaliamo l’Over 22,5 Giochi: la quota è di 1,85 su Planetwin365; su Betclic e su Unibet 1,81.