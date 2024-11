Lo staff tecnico della Nazionale maggiore colombiana informa che il giocatore Juan David Cabal, della Juventus (ITA), lascia il ritiro dei Cafeteros e non potrà scendere in campo per le partite contro Uruguay ed Ecuador, valevoli per le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Durante l’allenamento di ieri, ha subito un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in forma per affrontare gli impegni sopracitati.