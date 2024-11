Lungo aggiornamento su Joshua Zirkzee da parte di Alfredo Pedullà: “Amorim si è appena insediato, sarà lui a valutare e decidere. Se il Manchester United andasse su un altro attaccante Zirkzee non resterebbe per non bruciare l’intera stagione: la Juve agirebbe con maggiore forza già a gennaio, pur essendo il difensore centrale la priorità. In queste settimane la Vecchia Signora vigilerà per capire quale sarà il futuro di Zirkzee e soprattutto la decisione di Amorim”.