Lo sport tra passione ed evoluzione: Planetwin365.news racconta la favola calcistica dell’Aquila 1927

Una partnership diversa dal solito, per raccontare al grande pubblico una delle storie sportive più belle degli ultimi anni. Nasce con questo proposito la collaborazione Planetwin365.news, portale di informazione sportiva, e L’Aquila 1927, il club di calcio salvato dal fallimento dai tifosi al termine della stagione 2018/2019. Da allora, la società abruzzese ha avviato una iniziativa esemplare di azionariato popolare, caso unico in Italia, diventando la squadra della sua gente non solo in senso figurato. Un’avventura speciale che Planetwin365.news porterà sul suo portale, raccontando attraverso una serie di video il mondo della squadra e della città che la accompagna e la sostiene.

Il trailer della serie dedicata ai rossoblù è disponibile da oggi su Planetwin365.news (www.instagram.com/planetwin365.news); una piccola introduzione di uno storytelling a puntate che proseguirà nei prossimi mesi, e che accompagnerà L’Aquila 1927 per tutta la stagione. Alla base del progetto il concept di evoluzione dello sport, un tema caro a Planetwin365.news: se la pratica sportiva è in continuo mutamento, con l’avanzare di tecnologie, nuovi modi di pratica e di fruizione, la passione di chi lo ama rimane sempre la stessa, spontanea e senza riserve.

Evoluzione dello sport e passione è dunque il concept alla base del progetto del portale: ed è proprio la storia recente del club a raccontare perfettamente come i cambiamenti culturali, sociali e tecnologici abbiano trasformato il modo di vivere e la fruizione dello sport, pur mantenendo intatto l’amore e il calore che lo circondano. Tanti gli spunti e i temi che racconteranno la passione per L’Aquila 1927 e che verranno raccontati nelle diverse puntate: dalla nascita del progetto al suo sviluppo e successo, tra qualche difficoltà, il plauso delle tifoserie di tutta Europa, iniziative per unire i tifosi in progetti solidali e nuove idee per evolversi.

Un’ evoluzione che coinvolge anche il modo in cui Planetwin365.news costruisce i suoi contenuti: non solo notizie, ma anche approfondimenti tecnici, analisi esclusive e contenuti di grande rilevanza che offrono una visione completa e immersiva del mondo sportivo, per fornire agli utenti contenuti di qualità e ad alto contenuto di engagement.