Monza, Galliani: “Maldini? A gennaio nessuna clausola: chiuderà l’anno qui”

A margine di un evento pubblico, l’AD del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese da ANSA: “Le ultime tre partite con tre squadre importanti come Atalanta, Milan e Lazio le abbiamo giocate almeno alla pari. Inutile ricordare ancora gli errori arbitrali riconosciuti che ci hanno annullato un gol a Bergamo e un gol con il Milan, ma stiamo giocando bene. Abbiamo meno punti di quelli che meritiamo, ma questa è la classifica. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c’è nessuna clausola: chiuderà l’anno a Monza, poi vedremo l’anno venturo”.