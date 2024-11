Napoli, Manna: “Lukaku in Italia fa comodo a tutti. Kvara? Dobbiamo trovarci in accordo su tutte le dinamiche”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, dal Social Football Summit 2024, ha parlato anche delle scelte di mercato estive: “Dovevamo finanziare il mercato con la cessione di Osimhen perché voleva andar via. C’era una scelta sul difensore di prospettiva per sostituire Ostigard, Spinazzola a zero e poi giocarci la fiches su Buongiorno, siamo stati fortunati nel poter fare l’operazione al momento giusto. Abbiamo poi avuto la fortuna che pur non cedendo il Napoli aveva la forza economica di investire anche senza cessioni. Abbiamo fatto tutti i giocatori che volevamo, abbiamo fatto anche Brescianini che aveva svolto le visite mediche, è stato un periodo complicato ma sono le dinamiche del calciomercato”.

“Il Brighton doveva comprare per cedere Gilmour, il Chelsea aveva delle pretese per Lukaku e non sapevamo se avremmo avuto la forza economica per fare McTominay. Abbiamo avuto l’enorme fortuna di ricevere il via libera dal Presidente”.

“Non credo che abbia creato problemi con Osimhen, la problematica è nata dalla stagione negativa. Se il Napoli fosse arrivato secondo o terzo in classifica probabilmente qualcuno avrebbe pagato la clausola”.

“Kvara? Noi vogliamo premiare il percorso di Khvicha nel Napoli, a prescindere dal fatto che ha ancora due anni di contratto. Ci sono tante dinamiche e dobbiamo trovarci in accordo su tutte le dinamiche. Non mi piace vivere questo tormentone, lo stiamo vivendo con grande tranquillità. Se non si risolve questa situazione ne riparleremo a fine stagione. Non vogliamo spostare l’attenzione dal campo, su questo siamo in accordo con il giocatore. Ci sono troppe variabili per gennaio, il mercato di gennaio è complicato. Siamo sempre attenti alle opportunità, abbiamo investito tanto e sicuramente non ci saranno grandi colpi. La squadra era stata costruita su un altro sistema di gioco, poi il mister è talmente intelligente che ha cambiato qualcosa. Forse siamo corti numericamente, ma faremo le cose con logica. Lukaku? In Italia fa comodo a tutti, è una certezza e ha lavorato col mister in modo molto proficuo. È un giocatore che sposta nel campionato italiano, ogni settimana c’è una polemica. Sta facendo sempre bene e non si può discutere. Negli occhi dei tifosi del Napoli poi c’è un giocatore come Osimhen che ha vinto il campionato da dominatore. Un calciatore come Lukaku però non si può discutere, va anche sottolineato che ha anche voluto fortemente venire a Napoli”.