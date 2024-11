Atalanta, domani la trasferta a Parma: le possibili scelte di Gasperini

Dopo la pausa Nazionali, l’Atalanta riprende il suo splendido cammino sul campo del Parma. Gian Piero Gasperini vuole rimanere nelle parti alte della classifica ed è pronto a riproporre il ben rodato 3-4-1-2.

In porta Carnesecchi, in difesa dovrebbero agire Kossounou, Hien e Djimsiti. Sugli esterni spazio a Bellanova e Ruggeri, mentre in mezzo dovrebbero agire i soliti De Roon ed Ederson. Dubbi in avanti, per ora favorito Pasalic alle spalle di Retegui e Lookman.

Probabile formazione Atalanta

ATALANTA

(3-4-1-2)

29 Carnesecchi

——————–

3 Kossounou

4 Hien

19 Djimsiti

——————–

16 Bellanova

15 De Roon

13 Ederson

22 Ruggeri

——————–

8 Pasalic

——————–

32 Retegui

11 Lookman