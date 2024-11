Roma, Ranieri inizia da Napoli: il possibile undici giallorosso

Tutto pronto per l’esordio di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma: la formazione giallorossa sarà impegnata in uno dei due big match di giornata, contro il Napoli, per provare a invertire il trend negativo e ricominciare a risalire una classifica che ora fa paura. Nel 4-3-3 di base, Ranieri dovrebbe inizialmente tener fuori Paulo Dybala. In porta c’è Svilar, difesa a quattro formata da Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. A centrocampo spazio a Kone, Cristante e Pellegrini, mentre in avanti potrebbero agire Soulé, Dovbyk ed El Shaarawy.

La probabile formazione della Roma:

ROMA 4-3-3: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Kone, Cristante, Pellegrini; Soule, Dovbyk, El Shaarawy.