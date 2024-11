Bologna, dopo la Lazio c’è il Lille in Champions. Le ultime

Dopo la sconfitta in campionato, in casa della Lazio, il Bologna cerca un pronto riscatto in Champions League. Mercoledì sera infatti ci sarà la sfida al Lille, con i rossoblù di Vincenzo Italiano che cercano ancora la prima rete e la prima vittoria nella massima competizione europea.

Le probabili formazioni delle due squadre:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumi, Beukema, Posch; Moro, Freuler; Ndoye, Fabbian, Iling-Junior; Castro. All. Italiano.