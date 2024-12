Empoli, Rebecca Corsi: “Bove sta meglio ed è la cosa più importante. Eravamo disponibili al rinvio della gara”

Ufficiale, la partita di Coppa Italia di mercoledì sera tra Fiorentina e Empoli sarà disputata regolarmente. Arrivano tramite i canali ufficiali dell’Empoli le dichiarazioni della vicepresidente e amministratore delegato Rebecca Corsi: “Stavo guardando la partita alla tv e quanto successo a Edoardo è stato scioccante. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a lui, per fortuna il ragazzo sta meglio e la cosa fondamentale adesso è solo la sua salute. Ci siamo subito messi in contatto con la Fiorentina per capire la situazione ed esprimere vicinanza, dando la nostra disponibilità per un eventuale rinvio della gara qualora non si fosse potuto giocare. Dopo aver parlato con i dirigenti viola siamo felici di aver appreso che la gara di mercoledì si possa giocare come da calendario. Significa che Bove sta meglio e il peggio è alle spalle. Questa è la cosa più importante”.