La Roma è vicina a Edoardo Bove: la formazione giallorossa, che tra pochi minuti scenderà in campo contro l’Atalanta, si sta riscaldando con una maglietta che mostra la vicinanza al centrocampista. “Forza Edo”, recita la scritta. Presente anche uno striscione in Curva Sud. Ovazione per Claudio Ranieri da parte di tutto lo stadio. I tifosi giallorossi stanno incitando i calciatori, fischi invece per l’ex Nicolò Zaniolo.