Roma, stasera non puoi sbagliare. Le ultime novità

L’ultimo posticipo di questa giornata di Serie A, colpita ancora dal malore occorso a Edoardo Bove, vedrà di fronte questa sera la Roma e l’Atalanta. I giallorossi non possono sbagliare e devono cominciare a risalire dalle sabbie mobili, la Dea vuole invece continuare a stupire e rimanere nelle parti alte della classifica.

Claudio Ranieri potrebbe riproporre un 3-4-3 con Svilar in porta, reparto arretrato formato invece da Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni di centrocampo potrebbero agire Celik e Angelino, in mezzo Cristante e Kone. In avanti Paulo Dybala e Alexis Saelemaekers dovrebbero agire ai lati di Artem Dovbyk.

Roma-Atalanta, la probabile formazione dei giallorossi

Roma: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Dybala, Dovbyk, Saelemaekers