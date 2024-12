Il Mondiale per Club 2025: alle 19, ore italiane, ci sarà infatti il sorteggio della manifestazione che si svolgerà negli USA dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Sorteggio che potrete seguire in diretta su Sportitalia proprio dalle 19 in poi. Scopriremo insieme quali saranno le avversarie delle due italiane presenti, Inter e Juventus.

