Bologna, domani contro il passato. Out Orsolini, Dominguez confermato?

Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, il Bologna guarda avanti alla sfida di domani: all’Allianz, infatti, la Juventus ospiterà i rossoblù di Vincenzo Italiano. Una sfida equilibrata, romantica, perché Thiago Motta incontrerà quella che è stata la sua squadra fino a qualche mese fa, quando si erano lasciati con la splendida qualificazione in Champions League.

I felsinei voglio continuare a risalire la classifica, e dopo la vittoria sul Venezia l’obiettivo è dimostrare a sé stessi di poter frequentare ancora i piani alti della classifica. Non c’è Riccardo Orsolini, out fino all’inizio del 2025, in avanti potrà essere riproposto Benjamin Dominguez che ha già dimostrato di avere una forte intesa con El Toto Castro.

Ecco la probabile formazione della squadra rossoblù:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.