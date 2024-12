Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una intervista a ‘Sports Illustrated’ e ha confermato l’idea di non voler intraprendere una carriera da allenatore: “Se continuo a non vedermi come allenatore? Ora sì. Non voglio farlo perché è troppo lavoro per me. Devi coprire tante aree, trovare idee e soluzioni, preparare e seguire le partite e allenare. Lavori giorno e notte”.