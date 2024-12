Roma, contro il Lecce un solo risultato a disposizione. Le possibili scelte di Ranieri

La Roma deve provare a ripartire. La formazione di Claudio Ranieri, dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato, questa sera allo stadio Olimpico ospiterà il Lecce, reduce dal pareggio in extremis contro la Juventus. Una partita da non sbagliare per evitare di complicare una situazione già testa e una classifica che non sorride.

Claudio Ranieri deve ancora sciogliere qualche dubbio ma potrebbe optare per un 3-4-2-1 con Svilar in porta, difesa a tre formata da Mancini, Hummels e Ndicka. Sugli esterni potrebbero agire Saelemaekers e Angelino, in mezzo Kone e Paredes. In avanti Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Dybala.

Roma, la probabile formazione contro il Lecce

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dybala