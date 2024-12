L’Atalanta è in campo per la rifinitura in vista della sfida contro il Real Madrid. Davide Zappacosta è in gruppo, potrebbe tornare così a disposizione dopo circa un mese. Tutti a disposizione per il resto, non ci dovrebbe essere nessun aggregato. Gian Piero Gasperini potrebbe riproporre lo schema base, attenzione però all’assetto “anti-big” già visto con Napoli e Milan, con Pasalic a rinforzare il centrocampo e De Ketelaere e Lookman in avanti.