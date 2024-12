Bayer Leverkusen, Tapsoba: “Inter? Sappiamo quanto sia forte, ma ci siamo preparati molto bene”

Edmond Tapsoba, giocatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter.

Quanto sarà difficile la sfida di domani?

“Sappiamo quanto sia forte l’Inter, ma ci siamo preparati molto bene per questa sfida”.

L’ultima volta contro i nerazzurri, ai tempi della pandemia, avete perso 2-1.

“Eravamo una squadra molto giovane, ora siamo cresciuti e sono arrivati nuovi giocatori, così come un nuovo allenatore. Sarà un’altra partita”.

A inizio stagione sembravate avere qualche problema in difesa, ora siete migliorati.

“Penso che stiamo tornando ai livelli della scorsa stagione”.

L’Inter non ha ancora perso in questa Champions.

“Sarà una grande sfida per noi, ci proveremo al massimo. Sappiamo che le squadre italiane difendono molto bene”.

Si parla dei tanti infortuni per i giocatori, si gioca troppo?

“Giocando in maniera ravvicinata può causare più infortuni, ma bisogna prepararsi bene per limitare queste complicazioni”.