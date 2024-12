Fiorentina, concluso l’intervento di Bove: impiantato il defibrillatore

Nella mattinata di oggi il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove si è sottoposto ad intervento chirurgico per l’impianto del defibrillatore sottocutaneo, secondo quanto spiegato da diversi media fra cui Repubblica.

L’operazione è iniziata alle 7.30 questa mattina e si è conclusa da pochi minuti, all’interno del reparto di aritmologia dell’ospedale di Careggi in cui lo stesso Bove è ricoverato dal giorno del suo malore in campo durante Fiorentina-Inter. Un intervento necessario per lasciare la struttura, con le dimissioni che dovrebbero arrivare fra giovedì e domenica a seconda delle evoluzioni e di come risponderà il suo corpo.