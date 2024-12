La Roma ha diramato ufficialmente la lista dei convocati per la sfida contro il Braga in programma per domani.

L’elenco completo.

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Saud, Sangaré.

Centrocampisti: Baldanzi, Kone, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers, Zalewski.

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soule.